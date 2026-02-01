Soirée Soul Train On fête Carnaval aux Trois Coups Aux trois coups Arc-et-Senans

Soirée Soul Train On fête Carnaval aux Trois Coups

Préparez-vous à faire vibrer le parquet ce samedi, on remonte le temps direction les années funk et soul ! Laissez-vous emporter par l’énergie irrésistible des grands classiques, des grooves légendaires et des voix iconiques qui ont fait danser des générations entières.

Dès 20h, le bar se transforme en véritable dancefloor soul, avec lumières chaudes, ambiance rétro et bonne humeur garantie. C’est le moment parfait pour vous amuser, lâcher prise et faire bouger votre corps au rythme des basses funky et des cuivres endiablés.

Que vous soyez danseur chevronné, amateur enthousiaste ou juste curieux de vivre l’expérience Soul Train, cette soirée est faite pour vous !

Venez partager un moment festif, hors du temps, où la musique vous entraîne et où la bonne humeur devient contagieuse.

Enfilez vos plus beaux looks, préparez vos meilleures moves, et rendez-vous sur la piste ! .

