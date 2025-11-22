SOIRÉE SOUNDSYSTEM Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Soirée Soundsystem le samedi 22 novembre à 20h30 à la salle polyvalente du Pont de Montvert
salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Soundsystem evening Saturday, November 22 at 8:30 p.m. at the Pont de Montvert multi-purpose hall
German :
Soundsystem-Abend am Samstag, den 22. November um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Le Pont de Montvert
Italiano :
Serata Soundsystem sabato 22 novembre alle 20.30 nella sala polifunzionale di Pont de Montvert
Espanol :
Velada Soundsystem el sábado 22 de noviembre a las 20.30 h en la sala polivalente del Pont de Montvert
