Soirée soupe à Vantoux Vantoux-et-Longevelle

Soirée soupe à Vantoux

Salle des fêtes Vantoux-et-Longevelle Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Des jardins à l’assiette, c’est ce que vous propose l’association Les jardins solidaires lors de cette soirée gourmande et festive. Au menu, une bonne soupe de légumes locaux et accompagnement, dessert au prix de 12€. Animation musicale avec le groupe Les voisins . Réservation avant le 25 novembre. RV 19h30. .

Salle des fêtes Vantoux-et-Longevelle 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 44 60

