Soirée soupe animée Ah la soupe ! Saint-Priest-sous-Aixe

Soirée soupe animée Ah la soupe !

Salle des fêtes Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

L’association 3D (Défis, Développement Durable) organise une soirée Ah la soupe avec une animation: cette année, ce sera musical avec la présence de Leonor de The voice kids 9 ainsi que Sonia Allena !

Venez partager votre soupe et un moment de convivialité .

L’idée est de venir avec une soupe, si possible originale, pour qu’elle soit unique, le but étant de la partager en toute convivialité avec l’ensemble des participants.

Même sans soupe vous serez les bienvenus !

Boissons, assiettes de fromages et crêpes vous seront proposées. .

Salle des fêtes Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 45 67 24

