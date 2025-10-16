Soirée Soupe au Caillou Cense des Possibles Darcey

Soirée Soupe au Caillou

Cense des Possibles 1, rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Dans la tradition des veillées d’antan, la Cense des Possibles vous invite à découvrir la légende de la soupe au caillou.

Nous vous raconterons une belle histoire, en préparant ensemble cette curieuse soupe.

Chacun amène un ingrédient qui la compose. Par exemple un légume de saison, un ingrédient que VOUS avez l’habitude d’utiliser.

La curiosité et la convivialité sont les autres ingrédients.

La Cense des Possibles fournit des amuse-bouche, et un verre de bienvenue, ainsi qu’un verre de vin ou soft à table. Vous nous connaissez, on ne peut s’empêcher de vous offrir le dessert, gourmandise oblige.

Afin de vous recevoir au mieux, l’inscription est souhaitée.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey.

Celle-ci dispose d’un grand jardin dans lequel ils ont recréé des espaces de biodiversité. Ils y mélangent les légumes qui agrémentent les ateliers cuisine ainsi que, les fleurs et les arbres fruitiers.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux. .

Cense des Possibles 1, rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

