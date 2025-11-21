Soirée Soupe au Fromage du Téléthon

Le Vibal Aveyron

19h30 Salle des fêtes. Organisé par les associations du village et la mairie au profit du téléthon. Apéritif animé par la Bourrée du Viaur. Repas 13€ sur réservation au 0565468169 ou au 0687116981.

Le Vibal 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 81 69

English :

7.30pm Salle des fêtes. Organized by village associations and the town hall in aid of the telethon. Aperitif hosted by the Bourrée du Viaur. Meal 13? on reservation at 0565468169 or 0687116981.

German :

19:30 Uhr Festsaal. Organisiert von den Vereinen des Dorfes und der Gemeindeverwaltung zugunsten des Telethons. Aperitif mit Musik der Bourrée du Viaur. Essen 13? mit Reservierung unter 0565468169 oder 0687116981.

Italiano :

19.30 Salle des fêtes. Organizzato dalle associazioni del villaggio e dal municipio a favore di Telethon. Aperitivo a cura della Bourrée du Viaur. Pasto 13? su prenotazione a 0565468169 o 0687116981.

Espanol :

19.30 h Sala de fiestas. Organizado por las asociaciones del pueblo y el ayuntamiento a beneficio del telemaratón. Aperitivo ofrecido por la Bourrée du Viaur. Comida 13? previa reserva en 0565468169 o 0687116981.

