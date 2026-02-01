Soirée Soupe aux Choux Beaux
Soirée Soupe aux Choux Beaux samedi 21 février 2026.
Soirée Soupe aux Choux
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez déguster une bonne soupe aux choux dans la joie et la bonne humeur ! Sur réservation avant le 13 février.
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 49 51 64
English :
Come and enjoy a delicious cabbage soup! Reservations required by February 13.
