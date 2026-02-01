Soirée Soupe aux Choux

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez déguster une bonne soupe aux choux dans la joie et la bonne humeur ! Sur réservation avant le 13 février.

.

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 49 51 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a delicious cabbage soup! Reservations required by February 13.

L’événement Soirée Soupe aux Choux Beaux a été mis à jour le 2026-02-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire