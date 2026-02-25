Soirée Soupe aux Choux Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Soirée organisée par les Associés Supporters Stéphanois d’Yssingeaux. Repas préparé par le restaurant Les Vieilles Mules d’Yssingeaux. Possibilité de réserver via HelloAsso.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 02 65 84
English :
Evening organized by the Associés Supporters Stéphanois d’Yssingeaux. Meal prepared by Les Vieilles Mules restaurant in Yssingeaux. Reservations can be made via HelloAsso.
