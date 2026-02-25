Soirée Soupe aux Choux Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Soirée Soupe aux Choux

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée organisée par les Associés Supporters Stéphanois d’Yssingeaux. Repas préparé par le restaurant Les Vieilles Mules d’Yssingeaux. Possibilité de réserver via HelloAsso.

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 02 65 84

English :

Evening organized by the Associés Supporters Stéphanois d’Yssingeaux. Meal prepared by Les Vieilles Mules restaurant in Yssingeaux. Reservations can be made via HelloAsso.

L’événement Soirée Soupe aux Choux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire