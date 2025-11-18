Soirée soupe et jeux Salle Marcel Cramoysan Étretat
Soirée soupe et jeux Salle Marcel Cramoysan Étretat mardi 18 novembre 2025.
Soirée soupe et jeux
Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 19:15:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Rien de tel qu’une soupe bien chaude et quelques parties endiablées pour réchauffer l’ambiance !
Cette soirée “Soupe et jeux” invite petits et grands à se retrouver autour de la table pour partager rires, découvertes ludiques et bons moments.
Vous pouvez bien sûr apporter vos propres jeux. .
Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com
English : Soirée soupe et jeux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée soupe et jeux Étretat a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie