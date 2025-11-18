Soirée soupe et jeux Salle Marcel Cramoysan Étretat

Soirée soupe et jeux

Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:15:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Rien de tel qu’une soupe bien chaude et quelques parties endiablées pour réchauffer l’ambiance !

Cette soirée “Soupe et jeux” invite petits et grands à se retrouver autour de la table pour partager rires, découvertes ludiques et bons moments.

Vous pouvez bien sûr apporter vos propres jeux. .

Salle Marcel Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com

English : Soirée soupe et jeux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée soupe et jeux Étretat a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie