Soirée soupe et tartines Restaurant In Secreto Dunières

Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire
Tarif : 70 EUR
Début : 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27
2025-11-27
20h Laissez vous emporter par notre soirée spéciale: soupe et tartines Une cuisine inspirée, une ambiance musicale… un moment à part. 180€ mets et vins soigneusement accordés.
Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48
English :
8pm Let yourself be carried away by our special evening: soup and tartines Inspired cuisine, musical ambience… a moment apart. 180? carefully paired dishes and wines.
German :
20 Uhr Lassen Sie sich von unserem Spezialabend mit Suppe und Brot inspirieren. Eine inspirierende Küche, ein musikalisches Ambiente… ein ganz besonderer Moment. 180? sorgfältig abgestimmte Speisen und Weine.
Italiano :
ore 20:00 Lasciatevi trasportare dalla nostra serata speciale: zuppa e tartine Cucina ispirata, atmosfera musicale… un momento a parte. 180? Piatti e vini accuratamente abbinati.
Espanol :
20.00 h Déjese llevar por nuestra velada especial: sopa y tartines Cocina de inspiración, ambiente musical… un momento aparte. 180? platos y vinos cuidadosamente maridados.
