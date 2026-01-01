Soirée soupe participative Salle des Projets Châtillon-en-Bazois

Soirée soupe participative

Salle des Projets 4 Rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

L’association Coup d’Pousse organise une soirée soupe participative samedi 31 janvier 2026 à Châtillon-en-Bazois.

Rdv à 16h pour une fin d’après-midi autour de jeux de société, 18h pour l’atelier épluchage et 20h pour le repas et la soirée jeux.

Possibilité de venir avec des légumes pour confectionner la soupe ou une pâtisserie à partager.

Gratuit.

Inscriptions avant le 25 janvier au 07 77 07 50 26 ou par mail jeanlouis.rambert@wanadoo.fr .

Salle des Projets 4 Rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 07 50 26 jeanlouis.rambert@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée soupe participative

L’événement Soirée soupe participative Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Rives du Morvan