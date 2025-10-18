Soirée soupes & desserts à Vourzac Sanssac-l’Église

Soirée soupes & desserts à Vourzac Sanssac-l’Église samedi 18 octobre 2025.

Soirée soupes & desserts à Vourzac

Vourzac Sanssac-l’Église Haute-Loire

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Les habitants de Vourzac sont invités à cette soirée conviviale. Chacun apporte sa soupe ou son dessert pour les partager. Les personnes extérieures qui souhaiteraient s’associer à ce moment de convivialité seront accueillies avec grand plaisir !

Vourzac Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 94 26 88 aufilduvourzac@outlook.com

English :

The people of Vourzac are invited to this convivial evening. Bring your own soup or dessert to share. Outsiders who would like to join in this moment of conviviality will be warmly welcomed!

German :

Die Einwohner von Vourzac sind zu diesem geselligen Abend eingeladen. Jeder bringt seine Suppe oder sein Dessert mit, um sie zu teilen. Personen von außerhalb, die sich an diesem geselligen Moment beteiligen möchten, werden mit großem Vergnügen empfangen!

Italiano :

Gli abitanti di Vourzac sono invitati a questa serata conviviale. Portate una zuppa o un dolce da condividere. I forestieri che desiderano partecipare a questa serata conviviale saranno i benvenuti!

Espanol :

Los habitantes de Vourzac están invitados a esta velada de convivencia. Traiga su propia sopa o postre para compartir. Los forasteros que deseen unirse a esta velada de convivencia serán bienvenidos

L’événement Soirée soupes & desserts à Vourzac Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay