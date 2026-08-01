Informations pratiques

Bassurels

SOIRÉE SOUS LA PLUIE D’ÉTOILES

Aire de Côte Bassurels Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Au programme, quelques étirements, issus des mouvements tibétains de la montagne et un temps de présence à la magie des étoiles filantes. Repas au gîte ou tiré du sac. Sur inscription.

Samedi 8 août, à 18h, venez participer à une soirée sous la pluie d’étoiles à l’écogîte d’étape Aire de Côte, avec mouvements tibétains de connexion au cosmos et pleine conscience sous les étoiles. Au programme, quelques étirements, issus des mouvements tibétains de la montagne et un temps de présence à la magie des étoiles filantes. Vous pouvez réserver votre repas à Aire de Côte ou amener votre pique-nique.

Sur inscription. .

Aire de Côte Bassurels 48400 Lozère Occitanie +33 7 52 04 20 56

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English :

The program includes some %E9stretching exercises inspired by Tibetan mountain movements and a moment to experience the magic of %E9shooting stars. Meals will be served at the %EEg%EEte or you can bring your own. Registration required.

L’événement SOIRÉE SOUS LA PLUIE D’ÉTOILES Bassurels a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère