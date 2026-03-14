SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES (PUBLIC)

Chemin du Tunnel Aniane Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel d’hiver, ses nébuleuses, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque haut perchées dans le ciel.

Profitez entre amis ou en famille d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel d’hiver, ses nébuleuses, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque haut perchées dans le ciel. .

Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com

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English : SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES (PUBLIC)

Enjoy an evening under the stars with friends or family to observe the winter sky, its nebulae, star clusters, and the constellations of the zodiac high in the sky.

L’événement SOIRÉE SOUS LES ÉTOILES (PUBLIC) Aniane a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT