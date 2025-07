Soirée « Sous les Etoiles » Saint-Izaire

Soirée « Sous les Etoiles » Saint-Izaire mercredi 30 juillet 2025.

Soirée « Sous les Etoiles »

Saint-Izaire Aveyron

Gratuit

Gratuit sur inscription

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Laissez-vous emporter par la magie d’une nuit étoilée avec les Amis de Salelles une soirée conviviale entre ciel et terre, à ne surtout pas manquer !

Programme:

Auberge espagnole partagée (penser à apporter assiette et couverts)- buvette assurée.

A partir de 20h45, animation connaissance du ciel puis observation des étoiles (selon la météo) .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

English :

Let yourself be carried away by the magic of a starry night with Les Amis de Salelles? a convivial evening between heaven and earth, not to be missed!

German :

Lassen Sie sich von der Magie einer sternenklaren Nacht mit den Freunden von Salelles entführen? ein geselliger Abend zwischen Himmel und Erde, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Italiano :

Lasciarsi trasportare dalla magia di una notte stellata con gli Amici di Salelles? Una serata conviviale tra cielo e terra, da non perdere!

Espanol :

Déjese llevar por la magia de una noche estrellada con los Amigos de Salelles… ¡una velada de convivencia entre el cielo y la tierra, que no se puede perder!

