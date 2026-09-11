Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Soirée Spack Owa au son de l’accordéon

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soirée conviviale, gourmande et musicale au son de l’accordéon. Au menu : Lard paysan, buffet de charcuteries, fromages et crudités. Vins et boissons variées en supplément et également du vin nouveau pour les amateurs. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme, paiement sur place.

Soirée conviviale, gourmande et musicale au son de l’accordéon. Au menu : Lard paysan, buffet de charcuteries, fromages et crudités. Vins et boissons variées en supplément et également du vin nouveau pour les amateurs. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme, paiement sur place. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

A friendly, gourmet evening filled with music, accompanied by accordion music. On the menu: country-style bacon, a buffet of cold cuts, cheeses, and raw vegetables. Wines and a variety of beverages are available for an additional charge, as well as new wine for enthusiasts. Reservations are recommended through the Tourist Office; payment is due on site.

L’événement Soirée Spack Owa au son de l’accordéon Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach