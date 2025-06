Soirée spécial Elio – 4 Cinémas Theatre Vernon 20 juin 2025 20:00

Eure

Soirée spécial Elio 4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle autour du nouveau film Disney-Pixar Elio.

En début de séance, vous pourrez participer à une initiation au doublage de film avec Raphaël Richard de 20h00 à 20h30

Synopsis

Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle autour du nouveau film Disney-Pixar Elio.

En début de séance, vous pourrez participer à une initiation au doublage de film avec Raphaël Richard de 20h00 à 20h30

Synopsis

Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Soirée spécial Elio

Join us for an exceptional evening around the new Disney-Pixar film: Elio.

At the start of the session, you can take part in an introduction to film dubbing with Raphaël Richard from 8:00 to 8:30 p.m

Synopsis :

Humanity has always looked to the stars for answers? and this time, the universe has answered! Elio, a dreamy 11-year-old with a passion for space, is struggling to find his place on Earth. But his life is turned upside down when he is mysteriously teleported to the Communiverse? an intergalactic organization bringing together representatives (as strange as they are fascinating) from distant galaxies. Mistaken for Earth?s official ambassador, he finds himself thrust into the heart of a mission as perilous as it is extraordinary. Fortunately, he can count on the help of Glordon, an alien as zany as he is endearing, and his Aunt Olga, who watches over him from Earth. During this extraordinary adventure, Elio will have to prove that he is a worthy representative of humans, while discovering who he really is and where he belongs

German :

Begleiten Sie uns zu einem außergewöhnlichen Abend rund um den neuen Disney-Pixar-Film: Elio.

Zu Beginn der Vorstellung können Sie von 20.00 bis 20.30 Uhr an einer Einführung in die Filmsynchronisation mit Raphaël Richard teilnehmen

Synopsis (Zusammenfassung):

Seit jeher blickt die Menschheit auf der Suche nach Antworten zu den Sternen auf, und dieses Mal hat das Universum geantwortet! Elio, ein verträumter 11-jähriger Junge, der sich für den Weltraum begeistert, hat Schwierigkeiten, seinen Platz auf der Erde zu finden. Sein Leben ändert sich jedoch, als er auf mysteriöse Weise in das Communiverse teleportiert wird, eine intergalaktische Organisation, in der sich seltsame und faszinierende Vertreter aus weit entfernten Galaxien versammelt haben. Er wird irrtümlich für den offiziellen Botschafter der Erde gehalten und findet sich inmitten einer gefährlichen und außergewöhnlichen Mission wieder. Glücklicherweise kann er auf Glordon, einen verrückten und liebenswerten Außerirdischen, und auf seine Tante Olga zählen, die von der Erde aus über ihn wacht. Während dieses außergewöhnlichen Abenteuers muss Elio beweisen, dass er ein würdiger Vertreter der Menschen ist, und gleichzeitig herausfinden, wer er wirklich ist und wo sein Platz ist

Italiano :

Unitevi a noi per una serata eccezionale basata sul nuovo film Disney-Pixar: Elio.

All’inizio dello spettacolo, potrete partecipare a un’introduzione al doppiaggio cinematografico con Raphaël Richard dalle 20.00 alle 20.30

Sinossi:

L’umanità ha sempre guardato alle stelle in cerca di risposte e questa volta l’universo ha risposto! Elio, un undicenne sognatore con la passione per lo spazio, sta lottando per trovare il suo posto sulla Terra. Ma la sua vita viene stravolta quando viene misteriosamente teletrasportato al Communiverso, un’organizzazione intergalattica che riunisce i rappresentanti (tanto strani quanto affascinanti) di galassie lontane. Scambiato per l’ambasciatore ufficiale della Terra, si trova coinvolto in una missione tanto pericolosa quanto straordinaria. Fortunatamente, può contare su Glordon, un alieno tanto stravagante quanto simpatico, e su sua zia Olga, che veglia su di lui dalla Terra. Nel corso di questa straordinaria avventura, Elio dovrà dimostrare di essere un degno rappresentante degli umani, scoprendo al contempo chi è veramente e qual è il suo posto

Espanol :

Acompáñenos en una velada excepcional en torno a la nueva película de Disney-Pixar: Elio.

Al comienzo del espectáculo, podrá participar en una iniciación al doblaje de películas con Raphaël Richard de 20:00 a 20:30

Sinopsis:

La humanidad siempre ha buscado respuestas en las estrellas… ¡y esta vez, el universo ha respondido! Elio, un niño soñador de 11 años apasionado por el espacio, lucha por encontrar su lugar en la Tierra. Pero su vida da un vuelco cuando es teletransportado misteriosamente al Comuniverso, una organización intergaláctica que reúne a representantes (tan extraños como fascinantes) de galaxias lejanas. Confundido con el embajador oficial de la Tierra, se ve inmerso en una misión tan peligrosa como extraordinaria. Afortunadamente, puede contar con Glordon, un extraterrestre tan alocado como entrañable, y con su tía Olga, que vela por él desde la Tierra. En el transcurso de esta extraordinaria aventura, Elio tendrá que demostrar que es un digno representante de los humanos, al tiempo que descubre quién es realmente y cuál es su lugar

L’événement Soirée spécial Elio Vernon a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération