Soirée spécial Halloween Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Une soirée pour frissonner en famille avec Evil Dead . A 20h30 quizz et collation d’Halloween. Et à 21h Dernier train pour Bussan .
Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
English : Soirée spécial Halloween
A family thrill ride with Evil Dead. At 8:30 p.m., a Halloween quiz and snack. And at 9 p.m., Last Train to Bussan.
German : Soirée spécial Halloween
Ein Abend zum Gruseln für die ganze Familie mit Evil Dead . Um 20:30 Uhr Quiz und Halloween-Snacks. Und um 21 Uhr Letzter Zug nach Bussan .
Italiano :
Serata di brividi per tutta la famiglia con Evil Dead . Quiz e merenda di Halloween alle 20.30. E alle 21.00 Dernier train pour Bussan .
Espanol : Soirée spécial Halloween
Una noche de suspense para toda la familia con Evil Dead . Concurso y merienda de Halloween a las 20.30 h. A las 21.00 h, Dernier train pour Bussan .
