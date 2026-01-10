Soirée Spécial Saint-Valentin

Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association humanitaire La Colombe célèbre la Saint-Valentin durant une soirée dansante. Repas, karaoké avec DJ, jeux et de nombreuses surprises vous attendent !! Solo ou en couple, vous êtes tous bienvenus ;)

Sur réservation uniquement, avant le 25 janvier.

Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 46 79 60

English :

The humanitarian association La Colombe celebrates Valentine’s Day with an evening of dancing. Meals, karaoke with DJ, games and lots of surprises await you! Solo or as a couple, you’re all welcome ;)

By reservation only, before January 25.

