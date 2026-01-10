Soirée Spécial Saint-Valentin Les Étilleux
Soirée Spécial Saint-Valentin Les Étilleux samedi 14 février 2026.
Soirée Spécial Saint-Valentin
Les Étilleux Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’association humanitaire La Colombe célèbre la Saint-Valentin durant une soirée dansante. Repas, karaoké avec DJ, jeux et de nombreuses surprises vous attendent !! Solo ou en couple, vous êtes tous bienvenus ;)
Sur réservation uniquement, avant le 25 janvier.
Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 70 46 79 60
English :
The humanitarian association La Colombe celebrates Valentine’s Day with an evening of dancing. Meals, karaoke with DJ, games and lots of surprises await you! Solo or as a couple, you’re all welcome ;)
By reservation only, before January 25.
L’événement Soirée Spécial Saint-Valentin Les Étilleux a été mis à jour le 2026-01-10 par OTs DU PERCHE