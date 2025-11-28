Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois

Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Alex et Max fêtent leur 1 an au restaurant Les Pâturages !!!

Venez fêter notre anniversaire à nos côté et déguster notre jambon à la broche tout en écoutant le concert de Pierre Bourgeois.

On vous attend nombreux !!

Réservation recommandée. .

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12

English : Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages

German : Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS