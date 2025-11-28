Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Spéciale 1 an du Restaurant Les Pâturages

Restaurant Les Pâturages
25 Route des Pâturages
Chapelle-des-Bois
Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

Alex et Max fêtent leur 1 an au restaurant Les Pâturages !!!
Venez fêter notre anniversaire à nos côté et déguster notre jambon à la broche tout en écoutant le concert de Pierre Bourgeois.

On vous attend nombreux !!
Réservation recommandée.   .

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12 

