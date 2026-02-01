Soirée spéciale Alice au pays des merveille Drive in Wonderland 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale Alice au pays des merveille Drive in Wonderland

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Avant la projection, profitez d’une introduction autour du film.

Synopsis

Projetée sans crier gare au Pays des merveilles après la réception d’une lettre laissée par sa grand-mère, Lise, étudiante en quête de repères, se voit entraînée dans un univers grouillant de créatures fantastiques. Guidée par Alice, elle traverse ce dédale dans lequel se croisent un Lapin blanc perpétuellement pressé, une souveraine impitoyable et le facétieux Chat du Cheshire. Au fil de ce mystérieux périple, la jeune fille pourrait bien découvrir ce que lui réserve son propre destin. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

