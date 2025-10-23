SOIRÉE SPÉCIALE ALIGOT AU MÉLICE Montpellier

SOIRÉE SPÉCIALE ALIGOT AU MÉLICE Montpellier jeudi 23 octobre 2025.

SOIRÉE SPÉCIALE ALIGOT AU MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

A partir du jeudi 23 octobre le Melice te prépare une soirée spéciale aligot à volonté tous les jeudis dès 19h

A partir du jeudi 23 octobre le Melice te prépare une soirée spéciale aligot à volonté tous les jeudis dès 19h

Au menu

– Une formule aligot + saucisse à 20€ seulement

– Et le meilleur ? L’aligot est à volonté

Tout ça, en plus de la carte habituelle, histoire de combler toutes les envies

Viens te poser, boire un verre, te régaler et profiter de l’ambiance du jeudi au Melice

Tous les jeudis

Dès 19h

20€ la formule

Cadre atypique et ambiance conviviale

Entrée gratuite sortie au chapeau

Contribution libre selon vos envies

Réservation fortement conseillée en ligne .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Starting Thursday, October 23, the Melice is preparing a special all-you-can-eat aligot evening every Thursday at 7 p.m

German :

Ab Donnerstag, den 23. Oktober bereitet dir das Melice jeden Donnerstag ab 19 Uhr einen speziellen Aligot-Abend mit All-you-can-eat vor

Italiano :

A partire da giovedì 23 ottobre, il Melice prepara una serata speciale di aligot a volontà, ogni giovedì dalle 19.00

Espanol :

A partir del jueves 23 de octubre, el Melice prepara una velada especial de aligot todos los jueves a partir de las 19.00 horas

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE ALIGOT AU MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-16 par 34 OT MONTPELLIER