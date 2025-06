SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse 12 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

2025-07-12

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez de cette soirée spéciale tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales .

Un tel bond dans le temps, on ne peut pas y résister ! Et vous non plus ! Alors venez !! Osez la tenue si vous le voulez tout est permis et surtout de s’amuser avec un brin de nostalgie pour cette culture musicale et pas que … des années 80. Alors… soyez prêts à chanter et danser !!!

Places assises limitées, réservation recommandée. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret

Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie brasseriedudounet@gmail.com

English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy this special evening while sampling local produce and craft beers.

German :

Die Brasserie du Dounet empfängt Sie in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Genießen Sie diesen besonderen Abend, während Sie lokale Produkte und handwerklich hergestellte Biere probieren .

Italiano :

La Brasserie du Dounet vi accoglie in un’atmosfera festosa e amichevole! Godetevi questa serata speciale degustando prodotti locali e birre artigianali.

Espanol :

La Brasserie du Dounet le da la bienvenida en un ambiente festivo y acogedor Disfrute de esta velada especial mientras degusta productos locales y cervezas artesanales.

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE ANNÉE 80′ Terrebasse a été mis à jour le 2025-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE