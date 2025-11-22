Soirée Spéciale années 80 & 90’s avec Eve Angeli Salle des Fêtes Igé

Soirée Spéciale années 80 & 90’s avec Eve Angeli

Salle des Fêtes Rue de la Noierie Igé Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 19:00:00

Plongez dans l’ambiance mythique des années 80 et 90 pour une soirée u programme

Apéro Concert Live démarrez la soirée en musique et en douceur autour d’un verre.

+ Showcase exceptionnel d’Ève Angeli retrouvez sur scène la voix et l’énergie d’une artiste incontournable !

+ DJ Party enflammez la piste de danse avec les plus grands tubes 80/90 qui ont marqué toute une génération.

Snacking & petite restauration rapide pour reprise des forces.

Buvette pour trinquer entre amis.

Candy Bar pour une touche de gourmandise rétro.

Dress code conseillé fluo, paillettes et looks vintage pour une immersion totale dans l’esprit 80/90 !

Une soirée à ne surtout pas manquer préparez vos baskets et vos souvenirs… On va danser jusqu’au bout de la nuit !

Prix avantageux en préventes jusqu’au 31 octobre 2025 !

Téléphoner et laisser un message si répondeur.

Les places assises étant limitées, pensez à réserver rapidement !

Grand parking gratuit Service de sécurité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voir moins .

Salle des Fêtes Rue de la Noierie Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 01 98 benjamin@tendances-agency.com

