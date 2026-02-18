Soirée spéciale ATHOS Au cœur de la Patrouille de France 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale ATHOS Au cœur de la Patrouille de France

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Vivez une immersion exceptionnelle dans les coulisses de la Patrouille de France. Le documentaire ATHOS vous transporte au plus près des pilotes d’élite.

Au programme de votre soirée

– Immersion totale Des animations et des stands dédiés à l’univers de l’aviation pour découvrir les secrets des ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace.

– En partenariat avec la bijouterie Parur du Centre Leclerc Vernon, tentez votre chance lors de la séance pour remporter une montre officielle de la collection Patrouille de France

Synopsis

Les Athos, pilotes d’exception de la Patrouille de France, se soumettent à une préparation millimétrée en prévision de leur tournée estivale. Entre rigueur, passion et solidarité, le film révèle l’humanité derrière les casques, alors qu’un accident vient bouleverser l’équilibre de la formation… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée spéciale ATHOS Au cœur de la Patrouille de France

L’événement Soirée spéciale ATHOS Au cœur de la Patrouille de France Vernon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération