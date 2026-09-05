Soirée spéciale au Jaï’s Pub Le Jaï’s Pub Marignane
samedi 5 septembre 2026 · Le Jaï's Pub · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Soirée spéciale au Jaï’s Pub
Samedi 5 septembre 2026. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez passer un agréable moment de convivialité en compagnie de DJ VEKS !
Vous êtes attendus, comme toujours, nombreuses et nombreux au Jaï’s Pub. Ambiance assurée !
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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14
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English :
Come enjoy a fun, friendly evening with DJ VEKS!
As always, we hope to see lots of you at Ja%EF’s Pub. A great atmosphere is guaranteed!
L’événement Soirée spéciale au Jaï’s Pub Marignane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Marignane
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