Soirée spéciale au profit du Téléthon Étrépagny

Soirée spéciale au profit du Téléthon

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Au programme

– Lecture des lettres du Père Noël de JRR Tolkien par la classe théâtre adulte,

– Danse,

-Musique d’ensemble. .

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com

Soirée spéciale au profit du Téléthon

