Soirée spéciale au profit du Téléthon Étrépagny
Soirée spéciale au profit du Téléthon Étrépagny vendredi 5 décembre 2025.
Soirée spéciale au profit du Téléthon
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Au programme
– Lecture des lettres du Père Noël de JRR Tolkien par la classe théâtre adulte,
– Danse,
-Musique d’ensemble. .
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com
English : Soirée spéciale au profit du Téléthon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée spéciale au profit du Téléthon Étrépagny a été mis à jour le 2025-11-20 par Vexin Normand Tourisme