SOIRÉE SPÉCIALE AUBRAC EXPRESS Béziers

SOIRÉE SPÉCIALE AUBRAC EXPRESS

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

La Cie Gérard Gérard propose une soirée spéciale avec les associations de sauvegarde de la Ligne de l’Aubrac, dont le Comité Pluraliste fête ses 30 ans.

La compagnie vous invite à une soirée exceptionnelle en présence des associations historiques œuvrant à la sauvegarde de la Ligne de l’Aubrac, dont le Comité Pluraliste, qui célèbre cette année ses 30 ans.

English :

Cie Gérard Gérard offers a special evening with the associations for the preservation of the Aubrac Line, whose Comité Pluraliste is celebrating its 30th anniversary.

German :

Die Cie Gérard Gérard bietet einen besonderen Abend mit den Vereinen zur Erhaltung der Ligne de l’Aubrac, deren Comité Pluraliste sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Italiano :

La Cie Gérard Gérard propone una serata speciale con le associazioni che lavorano per la salvaguardia della Ligne de l’Aubrac, il cui Comité Pluraliste festeggia il suo 30° anniversario.

Espanol :

La Cie Gérard Gérard ofrece una velada especial con las asociaciones que trabajan para proteger la Ligne de l’Aubrac, cuyo Comité Pluraliste celebra su 30 aniversario.

