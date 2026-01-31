Soirée spéciale Carte de séjour La musique, acte de résistance Centre du Patrimoine Arménien Valence
Soirée spéciale Carte de séjour La musique, acte de résistance Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 2 avril 2026.
Soirée spéciale Carte de séjour La musique, acte de résistance
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Début : 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02 18:30:00
2026-04-02
Lecture musicale La Brûlure avec Brigitte Giraud (texte, voix) et Christophe Langlade (musique, guitare) suivie d’une rencontre avec les artistes, auteur de Carte de séjour. Un groupe rock dans la douce France des années 1980.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Musical reading La Brûlure with Brigitte Giraud (text, voice) and Christophe Langlade (music, guitar) followed by a meeting with the artists, author of Carte de séjour. A rock band in the gentle France of the 1980s.
