Soirée spéciale célibataire avec Mika aux platines! La Chapelle-Saint-Luc samedi 6 septembre 2025.

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

C’est la rentrée ! Si vous avez passé tout l’été en mode célibataire venez nous retrouver au Sarrail pour rencontrer l’amour !

Soirée dansante ouverte à tous avec DJ Mika aux platines. Vivez l’expérience !

Tarif de la soirée Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations. .

Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 79 19 85 contact@lesarrail.fr

