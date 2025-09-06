Soirée spéciale célibataire avec Mika aux platines! La Chapelle-Saint-Luc
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Début : 2025-09-06 19:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
C’est la rentrée ! Si vous avez passé tout l’été en mode célibataire venez nous retrouver au Sarrail pour rencontrer l’amour !
Soirée dansante ouverte à tous avec DJ Mika aux platines. Vivez l’expérience !
Tarif de la soirée Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations. .
Restaurant Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 79 19 85 contact@lesarrail.fr
