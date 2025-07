SOIREE SPÉCIALE CÉLIBATAIRES Ventalon en Cévennes

Lieu dit l’ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère

A la pizzeria chez Oui-Oui. Venez vous rencontrer, discuter, manger un morceau et passer un bon moment dans un cadre sympa.

Stop aux soirées solitaires !

Venez vous rencontrer, discuter, manger un morceau et passer un bon moment dans un cadre sympa.

Et qui sait?

L’amour est (peut-être) dans la pizza !!! .

Lieu dit l’ayrolle Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 80 13 01 85

English :

At Oui-Oui’s pizzeria. Come and meet us, have a chat, grab a bite to eat and have a great time.

German :

In der Pizzeria bei Oui-Oui. Treffen Sie sich, diskutieren Sie, essen Sie einen Happen und verbringen Sie eine gute Zeit in einer netten Umgebung.

Italiano :

Presso la pizzeria Oui-Oui. Venite a trovarci, a fare due chiacchiere, a mangiare un boccone e a divertirvi in un ambiente amichevole.

Espanol :

En la pizzería Oui-Oui. Ven a reunirte, charlar, comer algo y pasarlo bien en un ambiente agradable.

