SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC DERNIER TRAIN POUR BUSAN Dole

Cinéma Majestic Dole Jura

Tarif : 6.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-11-01

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

SOIRÉE SPÉCIALE présentée par les Jeunes Ambassadeur-ices du cinéma Séance spéciale HALLOWEEN

Le dispositif des Jeunes Ambassadeur-rices du cinéma permet à des jeunes de 15 à 25 ans de produire des contenus et organiser des soirées autour du cinéma. Il est soutenu par le CNC et est coordonné par la MJC. N’hésitez pas à nous rejoindre. .

Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

