SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC DERNIER TRAIN POUR BUSAN Dole

Cinéma Majestic Dole Jura
SOIRÉE SPÉCIALE présentée par les Jeunes Ambassadeur-ices du cinéma Séance spéciale HALLOWEEN
Le dispositif des Jeunes Ambassadeur-rices du cinéma permet à des jeunes de 15 à 25 ans de produire des contenus et organiser des soirées autour du cinéma. Il est soutenu par le CNC et est coordonné par la MJC. N’hésitez pas à nous rejoindre. .
Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
