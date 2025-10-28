SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC LE VIVANT QUI SE DÉFEND Dole
Cinéma Majestic Dole Jura
Séance spéciale en avant-première
animée et organisée avec Robin Monnier
suivi d’un échange avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
et France Nature Environnement Jura .
Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
