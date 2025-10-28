SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC LE VIVANT QUI SE DÉFEND Dole

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC LE VIVANT QUI SE DÉFEND

Cinéma Majestic Dole Jura

Séance spéciale en avant-première

animée et organisée avec Robin Monnier

suivi d’un échange avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

et France Nature Environnement Jura .

Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

