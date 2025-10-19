SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Dole
SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Dole dimanche 19 octobre 2025.
SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT
Cinéma Majestic Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Réalisé par Jack Arnold
1957 Etats-Unis 1h21 VOSTF
présenté par Thierry Rousseau
En partenariat avec les Médiathèques du Grand Dole
Film accessible dès 9 ans, venez en famille découvrir ce film-culte
séance organisée à l’occasion d’un cycle de conférences sur le cinéma, présenté par Thierry Rousseau dans les Médiathèques. Cette séance est aussi un préambule à la
sortie du remake de Jan Kounen prévue le 29 octobre. .
Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
English : SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Dole a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE