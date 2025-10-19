SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Dole

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

Cinéma Majestic Dole Jura

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Réalisé par Jack Arnold

1957 Etats-Unis 1h21 VOSTF

présenté par Thierry Rousseau

En partenariat avec les Médiathèques du Grand Dole

Film accessible dès 9 ans, venez en famille découvrir ce film-culte

séance organisée à l’occasion d’un cycle de conférences sur le cinéma, présenté par Thierry Rousseau dans les Médiathèques. Cette séance est aussi un préambule à la

sortie du remake de Jan Kounen prévue le 29 octobre. .

Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

