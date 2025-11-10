SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN Dole
Cinéma Majestic Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Début : 2025-11-10
Séance spéciale en avant-première
suivie d’une rencontre avec Thomas Ellis, réalisateur
Dans le cadre du festival DIVERSITÉ et FESTISOL .
Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
