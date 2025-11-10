Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN Dole

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN Dole lundi 10 novembre 2025.

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN

Cinéma Majestic Dole Jura

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-11-10

Date(s) :
2025-11-10

Séance spéciale en avant-première
suivie d’une rencontre avec Thomas Ellis, réalisateur
Dans le cadre du festival DIVERSITÉ et FESTISOL   .

Cinéma Majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35  communication@mjcdole.com

English : SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN

German : SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN

Italiano :

Espanol :

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MJC TOUT VA BIEN Dole a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE