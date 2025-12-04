SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR Dole
SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR Dole jeudi 4 décembre 2025.
SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR
Cinéma majestic Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Soirée CinéMusée organisée avec le Musée des Beaux-Arts
Rencontre avec Cali Berthet,
chef peintre pour le cinéma
Soirée organisée à l’occasion de l’exposition Copies ? Copier ? qui se déroulera au Musée des Beaux-Arts de Dole du 6/12/2025 au 29/3/2026 dans laquelle la copie d’Impression, Soleil levant de Claude Monet peinte par Cali Berthet pour le film sera exposée ainsi qu’une autre copie faite pour le film Rembrandt. .
Cinéma majestic Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
English : SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR
German : SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR
Italiano :
Espanol :
L’événement SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR Dole a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE