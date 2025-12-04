SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ MUSÉE LA VENUE DE L’AVENIR Dole

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma majestic Dole Jura

Soirée CinéMusée organisée avec le Musée des Beaux-Arts
Rencontre avec Cali Berthet,
chef peintre pour le cinéma

Soirée organisée à l’occasion de l’exposition Copies ? Copier ? qui se déroulera au Musée des Beaux-Arts de Dole du 6/12/2025 au 29/3/2026 dans laquelle la copie d’Impression, Soleil levant de Claude Monet peinte par Cali Berthet pour le film sera exposée ainsi qu’une autre copie faite pour le film Rembrandt.   .

