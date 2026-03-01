SOIRÉE SPÉCIALE CINÉLATINO / LOS SILENCIOS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

SOIRÉE SPÉCIALE CINÉLATINO / LOS SILENCIOS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 20:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Séance cinéma en présence de la réalisatrice ! Projection suivie d’un échange.

À l’occasion du festival cinéma d’Amérique Latine, l’ARCALT & le Cinéma le Régent vous proposent LOS SILENCIOS, un film de Beatriz Seigner.

Synopsis Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison. 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

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English :

Film screening in the presence of the director! Screening followed by discussion.

L’événement SOIRÉE SPÉCIALE CINÉLATINO / LOS SILENCIOS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE