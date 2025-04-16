Soirée spéciale cinéma québécois Cinéma La Lanterne Bègles

Soirée spéciale cinéma québécois Mercredi 16 avril, 19h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Une soirée pour découvrir la diversité du cinéma canadien, à l’occasion de La Journée du cinéma canadien.

En partenariat avec Vues du Québec

LE PROGRAMME

19h : Hot-degos dans le hall (hot-dog+chips : 3,50 euros)

19h40 : Coureurs des toits, documentaire de Helgi Piccinin (40′)

20h45 : Quizz d’expressions québécoises + La Grande séduction, film de Jean-François Pouliot

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2 films québécois à découvrir et des hot-dogs à déguster cinéma bègles

La Lanterne