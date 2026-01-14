Soirée spéciale concert chanson française festive Châtillon-sur-Loire

Soirée spéciale concert chanson française festive

Le 11 avril à 18h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare accueille le concert de l’École de Musique. Une soirée gratuite pour découvrir les jeunes talents et suivre les progrès des élèves à travers un programme varié mêlant vents, percussions et ensemble musiques actuelles.

Le samedi 11 avril à 18h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare ouvre ses portes pour le concert de l’École de Musique. Cette soirée gratuite met à l’honneur le travail des élèves et permet au public de découvrir de nouveaux talents tout en mesurant les progrès des plus avancés. Le programme fait la part belle à la diversité des pratiques avec les différentes classes de l’école saxophones, flûtes, clarinettes, cuivres, percussions, sans oublier l’ensemble musiques actuelles et l’orchestre jeunes. Pensé comme un moment de partage et de valorisation de l’apprentissage musical, ce concert offre une atmosphère conviviale et accessible à tous. Une belle occasion d’encourager les musiciens de demain et de célébrer la dynamique culturelle locale. 12 .

English :

On April 11 at 6pm, the Jean Poulain Auditorium in Briare hosts the École de Musique concert. A free evening to discover young talent and follow the progress of students through a varied program featuring wind, percussion and contemporary music ensembles.

