Soirée spéciale Conjuring L’heure du jugement 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale Conjuring L’heure du jugement 4 Cinémas Theatre Vernon samedi 13 septembre 2025.

Soirée spéciale Conjuring L’heure du jugement

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13 23:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Ne manquez pas la soirée spéciale « Conjuring L’heure du jugement », une projection exceptionnelle avec cocktails et animations en début de séance avec Stark Anim’Action.

Synopsis

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui… Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

Interdit aux moins de 12 ans. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Soirée spéciale Conjuring L’heure du jugement

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée spéciale Conjuring L’heure du jugement Vernon a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération