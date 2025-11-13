Soirée spéciale consacrée à la Suisse Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

Soirée spéciale consacrée à la Suisse

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Dans le cadre du festival Littératures Européennes Cognac, la médiathèque, le cinéma Le Club de Barbezieux et l’association cinémania vous proposent une soirée spéciale consacrée à la Suisse !

.

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr

English : Soirée spéciale consacrée à la Suisse

As part of the Littératures Européennes Cognac festival, the media library, Le Club cinema in Barbezieux and the cinémania association are offering a special evening dedicated to Switzerland!

German : Soirée spéciale consacrée à la Suisse

Im Rahmen des Festivals Littératures Européennes Cognac laden die Mediathek, das Kino Le Club de Barbezieux und der Verein Cinémania zu einem besonderen Abend ein, der der Schweiz gewidmet ist!

Italiano : Soirée spéciale consacrée à la Suisse

Nell’ambito del festival Littératures Européennes Cognac, la mediateca, il cinema Le Club di Barbezieux e l’associazione Cinémania organizzano una serata speciale dedicata alla Svizzera!

Espanol : Soirée spéciale consacrée à la Suisse

En el marco del festival Littératures Européennes Cognac, la mediateca, el cine Le Club de Barbezieux y la asociación cinémania organizan una velada especial dedicada a Suiza

L’événement Soirée spéciale consacrée à la Suisse Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente