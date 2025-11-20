Soirée spéciale courts-métrages Cernay

Soirée spéciale courts-métrages

4 place des Etoiles Cernay Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-20 20:30:00

Une soirée ciné conviviale avec trois courts-métrages et un apéro offert.

Une soirée cinéma placée sous le signe de la découverte et du partage. Trois courts-métrages surprenants, un apéritif convivial offert et une ambiance chaleureuse pour tous les amateurs de cinéma. .

4 place des Etoiles Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 74 19 77 78

English :

A convivial film evening with three short films and a free aperitif.

German :

Ein geselliger Filmabend mit drei Kurzfilmen und einem angebotenen Aperitif.

Italiano :

Una serata cinematografica conviviale con tre cortometraggi e un aperitivo gratuito.

Espanol :

Una agradable velada cinematográfica con tres cortometrajes y un aperitivo gratuito.

