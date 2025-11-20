Soirée spéciale courts-métrages Cernay
Soirée spéciale courts-métrages Cernay jeudi 20 novembre 2025.
Soirée spéciale courts-métrages
4 place des Etoiles Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Une soirée ciné conviviale avec trois courts-métrages et un apéro offert.
Une soirée cinéma placée sous le signe de la découverte et du partage. Trois courts-métrages surprenants, un apéritif convivial offert et une ambiance chaleureuse pour tous les amateurs de cinéma. .
4 place des Etoiles Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 74 19 77 78
English :
A convivial film evening with three short films and a free aperitif.
German :
Ein geselliger Filmabend mit drei Kurzfilmen und einem angebotenen Aperitif.
Italiano :
Una serata cinematografica conviviale con tre cortometraggi e un aperitivo gratuito.
Espanol :
Una agradable velada cinematográfica con tres cortometrajes y un aperitivo gratuito.
L’événement Soirée spéciale courts-métrages Cernay a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay