Soirée spéciale Coutures 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée spéciale Coutures

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Séance en présence de Chloé Ramana, mannequin professionnelle

Synopsis

A Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d’Ada, une jeune mannequin sud‐soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie. Entre ces trois femmes aux horizons pourtant si différents se tisse une solidarité insoupçonnée. Sous le vernis glamour se révèle une forme de révolte silencieuse celle de femmes qui recousent, chacune à leur manière, les fils de leur propre histoire. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée spéciale Coutures

L’événement Soirée spéciale Coutures Vernon a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération