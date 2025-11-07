Soirée spéciale cycle Caro Ennio The Thing film de John Carpenter Cinéma Casino Clamecy
Soirée spéciale cycle Caro Ennio The Thing film de John Carpenter
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:00:00
2025-11-07
Une soirée qui clôt en beauté de notre cycle dédié à Ennio Morricone avec THE THING de John Carpenter
Un chef-d’œuvre glaçant du suspense et de la paranoïa, sublimé par la bande-son légendaire du Maestro
En présence de Marc Olry (distributeur chez Lost Films) Interdit -12 ans .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
