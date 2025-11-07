Soirée spéciale cycle Caro Ennio The Thing film de John Carpenter Cinéma Casino Clamecy

Soirée spéciale cycle Caro Ennio The Thing film de John Carpenter

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Une soirée qui clôt en beauté de notre cycle dédié à Ennio Morricone avec THE THING de John Carpenter

Un chef-d’œuvre glaçant du suspense et de la paranoïa, sublimé par la bande-son légendaire du Maestro

En présence de Marc Olry (distributeur chez Lost Films) Interdit -12 ans .

