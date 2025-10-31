Soirée spéciale de la Fête des morts et des vivants Palais de la Porte Dorée Paris
Soirée spéciale de la Fête des morts et des vivants Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 31 octobre 2025.
Attention, frisson garanti !
Le temps d’une soirée exceptionnelle, l’Aquarium tropical célèbre la
Fête des morts et des vivants. Petits et grands sont invités à découvrir
les poissons revenants, survivants et mortels dans une atmosphère
joyeusement mystérieuse. Entre décors, musiques et animations,
l’Aquarium se fait terrain de jeu et de découverte.
Au menu de la soirée, un stand de maquillage pour les enfants, des
friandises à croquer, des quiz, des lectures contées et pleins d’autres
surprises… Venez déguisés : le plus beau costume sera récompensé !
L’Aquarium tropical vous invite à une soirée festive et colorée à partager en famille, spéciale Halloween !
Le vendredi 31 octobre 2025
de 18h30 à 20h30
payant
Plein tarif (adulte) : 12 €
Tarif réduit (-26ans) : 5 €
Tout public.
Palais de la Porte Dorée 293 Avenue Daumesnil 75012 Paris