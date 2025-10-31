Soirée spéciale de la Fête des morts et des vivants Palais de la Porte Dorée Paris

Soirée spéciale de la Fête des morts et des vivants Palais de la Porte Dorée Paris vendredi 31 octobre 2025.

Attention, frisson garanti !

Le temps d’une soirée exceptionnelle, l’Aquarium tropical célèbre la

Fête des morts et des vivants. Petits et grands sont invités à découvrir

les poissons revenants, survivants et mortels dans une atmosphère

joyeusement mystérieuse. Entre décors, musiques et animations,

l’Aquarium se fait terrain de jeu et de découverte.

Au menu de la soirée, un stand de maquillage pour les enfants, des

friandises à croquer, des quiz, des lectures contées et pleins d’autres

surprises… Venez déguisés : le plus beau costume sera récompensé !

L’Aquarium tropical vous invite à une soirée festive et colorée à partager en famille, spéciale Halloween !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

payant



Plein tarif (adulte) : 12 €

Tarif réduit (-26ans) : 5 €



Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T19:30:00+01:00

fin : 2025-10-31T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T18:30:00+02:00_2025-10-31T20:30:00+02:00

Palais de la Porte Dorée 293 Avenue Daumesnil 75012 Paris