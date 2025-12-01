Soirée spéciale découverte de la truffe à La Ferme Chapouton Bistro La Ferme Chapouton Grignan
Soirée spéciale découverte de la truffe à La Ferme Chapouton Bistro La Ferme Chapouton Grignan samedi 13 décembre 2025.
Soirée spéciale découverte de la truffe à La Ferme Chapouton
Bistro La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan Drôme
Tarif : 69 – 69 – EUR
Début : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Plongez dans l’univers de la truffe lors d’un menu tout truffe en présence de vignerons et trufficulteurs. Un dîner convivial en partenariat avec l’appellation Grignan-les-Adhémar.
Bistro La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com
English :
Immerse yourself in the world of truffles with an all-truffle menu featuring winegrowers and truffle growers. A convivial dinner in partnership with the Grignan-les-Adhémar appellation.
German :
Tauchen Sie bei einem Trüffelmenü in Anwesenheit von Weinbauern und Trüffelzüchtern in die Welt der Trüffel ein. Ein geselliges Abendessen in Zusammenarbeit mit der Appellation Grignan-les-Adhémar.
Italiano :
Immergetevi nel mondo del tartufo con un menu tutto a base di tartufo alla presenza di viticoltori e tartufai. Una cena conviviale in collaborazione con la denominazione Grignan-les-Adhémar.
Espanol :
Sumérjase en el mundo de la trufa con un menú a base de trufas en presencia de viticultores y truficultores. Una cena de convivencia en colaboración con la denominación Grignan-les-Adhémar.
