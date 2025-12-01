Soirée spéciale découverte de la truffe à La Ferme Chapouton Bistro La Ferme Chapouton Grignan

Soirée spéciale découverte de la truffe à La Ferme Chapouton

Bistro La Ferme Chapouton
45 rue du Grand Faubourg
Grignan
Drôme

13 décembre 2025, 19:30

Plongez dans l’univers de la truffe lors d’un menu tout truffe en présence de vignerons et trufficulteurs. Un dîner convivial en partenariat avec l’appellation Grignan-les-Adhémar.

Bistro La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com

English :

Immerse yourself in the world of truffles with an all-truffle menu featuring winegrowers and truffle growers. A convivial dinner in partnership with the Grignan-les-Adhémar appellation.

German :

Tauchen Sie bei einem Trüffelmenü in Anwesenheit von Weinbauern und Trüffelzüchtern in die Welt der Trüffel ein. Ein geselliges Abendessen in Zusammenarbeit mit der Appellation Grignan-les-Adhémar.

Italiano :

Immergetevi nel mondo del tartufo con un menu tutto a base di tartufo alla presenza di viticoltori e tartufai. Una cena conviviale in collaborazione con la denominazione Grignan-les-Adhémar.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la trufa con un menú a base de trufas en presencia de viticultores y truficultores. Una cena de convivencia en colaboración con la denominación Grignan-les-Adhémar.

