Soirée spéciale des 20 ans de la donation de la collection muséale Musée de la Vie d’Avant Ornans

Soirée spéciale des 20 ans de la donation de la collection muséale

Musée de la Vie d’Avant 7 Rue Edouard Bastide Ornans Doubs

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20 23:59:00

2025-09-20

Le Musée de la Vie d’Avant fête les 20 ans de la donation d’Irène Gauthier.

À vos carnets de bal… Participez à des démonstrations et des initiations à différentes danses de 1850 à 1950. Un moment convivial retraçant un siècle de mode et de danse historique ! Les visiteurs pourront, s’ils le souhaitent, venir costumés entre 1850 et 1950 pour participer pleinement à cette ronde de bals historiques.

• Au temps des Crinolines 1850 de 18h30 à 19h15 avec le groupe Temps Dances

• Au temps des robes à tournure 1870 de 19h15 à 20h avec le groupe La Varsovienne

• 1930 & L’après-guerre de 20h à 20h45 avec le groupe Des Dix qui dansent

• French Cancan & Swing de 20h45 à 21h30 avec le groupe Miss Cabrioles

• Grand Bal 1950 de 21h30 à Minuit animé par Jean-Marcel Maire .

Musée de la Vie d’Avant 7 Rue Edouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 64 84 assomuseeviedavant@gmail.com

