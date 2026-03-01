Soirée spéciale Dirty Dancing

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 22:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Une soirée spéciale avec la projection du film culte de 1987. Avant la diffusion des animations surprises auront lieu.

Soirée spéciale événement au Cinéma Le Cercle !

Plongez dans l’univers mythique du film culte Dirty Dancing sur grand écran.

Avant la séance, profitez d’un moment d’animations autour de ce grand classique du cinéma.

Synopsis du film dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre qu’un groupe d’animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au dirty dancing , cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.

Une occasion idéale à partager entre amis, en famille… ou entre fans prêts à se replonger et revivre l’ambiance mythique du film. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A special evening with a screening of the 1987 cult film. Before the screening, there will be some surprise entertainment.

L’événement Soirée spéciale Dirty Dancing Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg