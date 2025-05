Soirée spéciale du samedi – Saint-Pastour, 31 mai 2025 19:00, Saint-Pastour.

Lot-et-Garonne

Soirée spéciale du samedi Restaurant Le relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Le Relais des Bastides propose sa soirée du samedi

Punch offert, tourte feuilletée au crabe, gambas à l’antillaise, coupe Martiniquaise, café.

Venez aussi découvrir le vin suggestion rosé AOP Buzet, Christophe AVI, « La philosophie de l’Avi » 2023

Sur réservation.

Restaurant Le relais des Bastides

Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

English : Soirée spéciale du samedi

The Relais des Bastides proposes its Saturday evening:

Complimentary punch, flaky crab cake, West Indian-style prawns, Martiniquaise cup, coffee.

Come and discover our wine suggestion: rosé AOP Buzet, Christophe AVI, « La philosophie de l’Avi » 2023

Reservations required.

German : Soirée spéciale du samedi

Das Relais des Bastides bietet seinen Samstagabend an:

Kostenloser Punsch, Blätterteigtorte mit Krabben, Gambas auf karibische Art, Coupe Martiniquaise, Kaffee.

Kommen Sie auch zum Weinsuggestion: Rosé AOP Buzet, Christophe AVI, « La philosophie de l’Avi » 2023

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Il Relais des Bastides propone un menu per il sabato sera:

Punch in omaggio, tortino di granchio a scaglie, gamberi all’indiana occidentale, coppa Martiniquaise, caffè.

Venite a scoprire la proposta di vini: rosé AOP Buzet, Christophe AVI, « La philosophie de l’Avi » 2023

Solo su prenotazione.

Espanol : Soirée spéciale du samedi

El Relais des Bastides ofrece un menú los sábados por la noche:

Ponche de cortesía, pastel de cangrejo hojaldrado, gambas a la antillana, copa Martiniquaise, café.

Venga a descubrir la sugerencia de vino: rosado AOP Buzet, Christophe AVI, « La philosophie de l’Avi » 2023

Sólo con reserva previa.

L’événement Soirée spéciale du samedi Saint-Pastour a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Lot-et-Tolzac