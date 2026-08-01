Informations pratiques

Le Mesnil-sous-Jumièges

Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique

4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Embarquez pour une soirée exceptionnelle sur le lac de la Base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil à l’occasion d’une édition spéciale de notre Balade Rando Nautique, organisée lors d’une soirée d’éclipse.

En famille, entre amis, en couple ou en solo, profitez d’une balade au coucher du soleil dans un cadre naturel préservé. Une fois sur le lac, laissez-vous porter par l’instant et admirez l’éclipse dans une ambiance conviviale et apaisante.

Votre soirée comprend

Un pique-nique

️ Des lunettes d’observation fournies pour profiter de l’éclipse en toute sécurité

Une balade sur le lac au coucher du soleil .

4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie

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English : Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique

L’événement Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique Le Mesnil-sous-Jumièges a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Rouen tourisme