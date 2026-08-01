Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique Le Mesnil-sous-Jumièges
mercredi 12 août 2026 · Le Mesnil-sous-Jumièges
Informations pratiques
Le Mesnil-sous-Jumièges
Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique
4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Embarquez pour une soirée exceptionnelle sur le lac de la Base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil à l’occasion d’une édition spéciale de notre Balade Rando Nautique, organisée lors d’une soirée d’éclipse.
En famille, entre amis, en couple ou en solo, profitez d’une balade au coucher du soleil dans un cadre naturel préservé. Une fois sur le lac, laissez-vous porter par l’instant et admirez l’éclipse dans une ambiance conviviale et apaisante.
Votre soirée comprend
Un pique-nique
️ Des lunettes d’observation fournies pour profiter de l’éclipse en toute sécurité
Une balade sur le lac au coucher du soleil .
4 Route du Manoir Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique
L’événement Soirée spéciale éclipse Balade Rando Nautique Le Mesnil-sous-Jumièges a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Le Mesnil-sous-Jumièges (Seine-Maritime)
- Visite libre du manoir, Manoir d’Agnès Sorel, Le Mesnil-sous-Jumièges 19 septembre 2026
- Visite guidée du manoir, Manoir d’Agnès Sorel, Le Mesnil-sous-Jumièges 19 septembre 2026
- Concert : chorale, Manoir d’Agnès Sorel, Le Mesnil-sous-Jumièges 20 septembre 2026